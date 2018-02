Deel dit artikel:











Michiel krijgt zijn eigen straat op Urk

Michiel de Ruyter krijgt naar alle waarschijnlijkheid zijn eigen straat op Urk. De gemeenteraad van die plaats heeft besloten de Vlissingse held en andere zeehelden te eren met straatnamen in een nieuwbouwwijk. Het besluit is bedoeld als signaal in de discussie rond het slavernijverleden en de rol van mannen als De Ruyter en Jan Pieterszoon Coen.

Michiel de Ruyter (foto: Omroep Zeeland) De partij Hart voor Urk kreeg steun van de gemeenteraad voor een motie waarin wordt voorgesteld straten te vernoemen naar Nederlanders die een rol speelden in het koloniale verleden. 'Linkse minderheid wil over ons land beslissen' Hart voor Urk vindt de maatschappelijke discussie over het gedrag van helden van toen onzinnig. Raadslid Koffeman zei tegen Omroep Flevoland dat de geluiden komen van 'linkse minderheid die over ons land wil beslissen'. Overigens moet de straatnamencommissie nog officieel en definitief beslissen over de nieuwe straatnamen. Maar in die commissie zit maar één persoon en die heeft al laten weten dat hij zich in de motie van Hart voor Urk kan vinden.