Al twintig skeletten opgegraven in Bruinisse

Volgens archeoloog Els Koppens horen de menselijke resten bij het kerkhof van de oude kerk van Bruinisse. Die stond er vanaf de vijftiende tot het begin van de negentiende eeuw. Het is een bijzondere vondst, die niemand verwacht had. "Men dacht dat de bodem verstoord was door de bombardementen hier in de Tweede Wereldoorlog," vertelt Koppens.

Aparte vondst

De werklieden die zich bezighielden met de sloop van een pand dat daar stond, keken dan ook vreemd op toen ze tijdens het werken ineens een schedel zagen liggen. "Het is heel apart. Dat maak je niet iedere dag mee," zegt Joan Bal van Loonbedrijf Van der Maas lachend. De mannen legden de werkzaamheden stil en schakelden de gemeente in.

Tot nu toe zijn er twintig individuen gevonden, maar Koppens verwacht er nog wel meer. Het zijn volwassenen en kinderen, die soms heel dicht bij elkaar liggen. "Die zijn waarschijnlijk tegelijkertijd begraven," zegt de archeoloog. "Ze liggen ook in een andere richting dan de rest. Dat zou kunnen betekenen dat ze allemaal aan een ziekte zijn overleden en snel begraven moesten worden".

Geschiedenisles van skeletten

Koppens werkt samen met andere archeologen die allemaal even blij zijn dat ze in Bruinisse aan de slag kunnen. "Skeletten vertellen ons veel over de geschiedenis van dit dorp," aldus Koppens. Een extra goede vondst is daarom een lichaam van een volwassen persoon waar nog een stuk kist omheen zit. "Deze ligt op 20 centimeter beneden maaiveld. Normaal gezien vinden we zo hoog geen kisten terug. Dat is dus enorm leuk."

De archeologen moeten aan het einde van de week klaar zijn met de opgravingen. Daarna gaan de resten mee naar Zaamslag om verder onderzocht te worden. "We maken ze daar schoon en gaan op zoek naar meer informatie. Om er bijvoorbeeld achter te komen waar deze mensen aan gestorven zijn. Binnen twee jaar ronden wij het onderzoek af."

