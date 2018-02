Automobilist scheurt bijna 60 km/u te hard over Oesterdam (foto: oz)

Een automobilist heeft vanmiddag zijn rijbewijs moeten inleveren. Hij werd betrapt toen hij veel te hard over de Oesterdam raasde.

Op de Oesterdam tussen Tholen en Zuid-Beveland is maximaal 100 kilometer per uur toegestaan. Volgens een meting van de politie ging de automobilist daar dik overheen. Na correctie ging het om een snelheid van 157 kilometer per uur.