GOES wint in slotfase van Heerjansdam en is kwartfinalist

GOES juicht na een doelpunt (foto: René van der Vliet)

GOES kwam goed uit de startblokken en dat resulteerde in twee mogelijkheden voor de ploeg van trainer Rogier Veenstra. Tim de Winter kopte na enkele minuten bijna raak na een voorzet van Erwin Franse. Daniel Wissel miste even later na een pass van diezelfde Franse. Na elf minuten had Wissel wel zijn vizier op scherp en schoot de 0-1 tegen de touwen. Van die voorsprong kon GOES echter niet lang genieten. Zes minuten later scoorde Ronald Ouwens de gelijkmaker. Niet lang daarna kwam de thuisploeg zelfs op voorsprong door een goal van Paul Scheurwater. Voor de onderbreking was Wissel wel nog dichtbij de gelijkmaker, maar zijn inzet spatte uiteen op de paal.

Tot ver in de tweede helft moest GOES wachten op de gelijkmaker. Een kwartier voor het einde kopte de in de eerste helft ingevallen Jan Paul van Hecke de 2-2 op het scoreboard. De winnende treffer kwam op naam van Raymond Wolff, die in een scrimmage de bal net het benodigde tikje wist te geven om de doelman van Heerjansdam te verschalken.

Kwartfinale

In de kwartfinale neemt GOES het in een uitwedstrijd op tegen eersteklasser Sliedrecht, dat Halsteren met 2-5 versloeg. VC Vlissingen won eerder al van De Alblas en speelt in de kwartfinale een uitduel tegen tweedeklasser Cluzona. Mochten beide teams de volgende ronde overleven, spelen de hoofdklassers in de halve finale tegen elkaar.

GOES-trainer Rogier Veenstra: 'Nog 3 duels winnen en dan heb je de beker.'

Scoreverloop

0-1 Wissel (11)

1-1 Ouwens (17)

2-1 Scheurwater (20)

2-2 Jan Paul van Hecke (75)

2-3 Wolff (89)

Opstelling GOES

Uijl, Klaas van Hecke, Tawfik, Hollemans, Dekker (Jan Paul van Hecke/23), Van de Woestijne, Wolff, De Winter, Kroon (Kabwe Manengela/71), Wissel, Franse