De komende jaren actievoeren op straat in plaats van de raadszaal

Van Dijen zat tussen 2011 en 2015 in Provinciale Staten van Zeeland, en zit nu ook al een aantal jaren voor de SP in de gemeenteraad van Middelburg. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart, stapt hij uit de raad en legt hij zich toe op het actievoeren. "Dat kan omdat we de luxe hebben, dat veel mensen zich hebben aangemeld om voor de SP in de gemeenteraad te gaan zitten", legt Van Dijen uit.

De politieke partij SP voert actie in Middelburg-Zuid (foto: Omroep Zeeland)

Van Dijen ziet het actievoeren op straat als een belangrijk middel om politieke druk te zetten. Ook al worden de beslissingen in de raadszaal genomen. "Kijk maar wat er gebeurde, toen inwoners van Arnemuiden tijdens een raadsvergadering kwamen protesteren tegen de sluiting van hun zwembad. Dat gaf meteen een heel andere wending aan de discussie."

Ik ben de afgelopen vier jaar veel te weinig de straat op geweest en heb te weinig met mensen kunnen praten." Jeroen van Dijen (SP)

De SP-er merkte de afgelopen jaren dat het werk voor de Middelburgse gemeenteraad zeker drie, vier avonden in de week in beslag nam. "Daardoor ben ik de afgelopen vier jaar veel te weinig de straat op geweest en heb ik te weinig met de mensen kunnen praten."

Ploegendiensten in de haven

Van Dijen werkt, naast alles wat hij doet voor de SP, ook nog in ploegendiensten in de haven van Vlissingen-Oost. Dat was soms een moeilijke combinatie met zijn werk als gemeenteraadslid. Hij denkt niet dat hij veel vrije tijd overhoudt, wanneer hij gestopt is als raadslid en 'alleen' actievoerder is. "Dat heb ik wel gezien toen ik stopte als lid van Provinciale Staten. Daarna kreeg ik het weer druk met mijn werk voor de gemeenteraad van Middelburg. Het ene gat vult het andere."