Zeeland wordt wakker: ijspret, actievoeren een vette cheque

Ijsbaan Krabbendijke (foto: Omroep Zeeland)

Hoop op schaatspret

Vanavond wordt begonnen met het opspuiten van de ijsbaan in Krabbendijke. Gezien de weersverwachtingen is de hoop van schaatsliefhebbers op een periode met een stevige ijsvloer weer opgeleefd.

Jeroen van Dijen (SP) (foto: Omroep Zeeland)

Van raad naar straat

Volgende maand stopt Jeroen van Dijen van de SP als gemeenteraadslid in Middelburg. Hij heeft ervoor gekozen om voor zijn partij de straat op te gaan.

Zeeuws Museum krijgt schenking van ruim twee ton (foto: Zeeuws Museum)

Schenking van 200.000 euro

Het Zeeuws Museum in Middelburg heeft een schenking gekregen van 209.193 euro. De BankGiro Loterij die vorige maand al zes ton schonk aan het Watersnoodmuseum maakte op het Goed Geld Gala in Laren deze gift bekend.

Ontmoetingsavond vluchtelingen (foto: Omroep Zeeland)

Gewoon met elkaar praten

In de Emmauskerk in Terneuzen is gisteravond een ontmoetingsbijeenkomst gehouden met vluchtelingen. Die gingen in gesprek met inwoners van Zeeuws-Vlaanderen, over alledaagse dingen. Op de avond kwamen tientallen mensen af, het zaaltje in de kerk zat meer dan vol.

Dijk bij Colijnsplaat (foto: Omroep Zeeland)

Weer

Vandaag is de zon weer helemaal terug. Vanochtend is het koud met temperaturen rond het vriespunt aan zee en -3 graden in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. Vanmiddag wordt het 5 graden. Er waait een matige noordoostenwind, kracht 3 tot 4.