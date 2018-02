Ontwerper windorgel Vlissingen Raphaël August Opstaele overleden

Vlissingen bij het windorgel (foto: Gerda Hubregtse)

Opstaele was een van de drijvende krachten achter het kunstenaarscollectief Mass and Individual Moving dat in de jaren zestig en zeventig kunstprojecten realiseerde die met beweging te maken hadden. Zo ook het Vlissingse windorgel dat bespeeld wordt door de wind.

Opstaele wilde een hele keten aan windorgels neerzetten, van de Noordpool tot aan West-Afrika. Hij bouwde samen met zijn vrouw ook een windorgel in Kameroen, waar het benodigde bamboe meteen voorhanden was. Het hout voor het orgel in Vlissingen kwam ook uit Kameroen.

Zwaar te verduren

Het Vlissingse windorgel heeft het de afgelopen 43 jaar flink te verduren gehad. Tijdens een zware storm in 1976 is het uit vijftig bamboestokken bestaande windorgel stukgewaaid en weggespoeld. Door een gift kon het herbouwd worden en werd een nieuwe locatie gekozen voor het kunstwerk: de bunker aan het einde van de Nolledijk waar het orgel vandaag de dag nog staat.

In de jaren tachtig zaagden een stel vandalen twintig bamboebuizen om. Twee jaar later - in 1983 - werd er geld beschikbaar gesteld om het kunstwerk te herstellen. De jaren daarna zijn er verschillende keren bamboebuizen vervangen. Tijdens een zware storm in januari dit jaar gingen er ook nog twee pijpen van het orgel kapot. Via de beeldbank van het Vlissingse gemeentearchief zijn verschillende foto's van het windorgel door de jaren heen te bekijken.