Deel dit artikel:











Automobilist met ruim 60 kilo hennep opgepakt bij Bruinisse

Een man uit Delft is afgelopen nacht aangehouden op de N59 bij Bruinisse. In zijn auto had hij ruim 60 kilo hennep liggen. De drugs waren verdeeld over elf vuilniszakken en lagen door heel het voertuig.

De drugs werden gevonden in vuilniszakken in een auto. (foto: Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP) De 47-jarige Delftenaar werd rond 01.15 uur aan de kant gezet tijdens een routinecontrole. Toen de verdachte zijn rijbewijs overhandigde, roken de agenten een sterke hennepgeur. Dat leidde vervolgens naar de vuilniszakken met hennep. De hennep en de auto zijn in beslag genomen. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.