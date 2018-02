Weer bestuurder die rijbewijs kwijtraakt op Sloeweg

De 20-jarige bestuurder reed na correctie 67 kilometer te hard. (foto: Politie )

Beruchte plek

In de eerste week van het nieuwe jaar werd al een rijbewijs ingevorderd op de Sloeweg. Toen reed iemand na correctie 56 kilometer per uur te hard. Op de weg is een maximumsnelheid toegestaan van 100 kilometer per uur. In diezelfde maand - op 28 januari - werd iemand betrapt die met een snelheid van 206 kilometer per uur reed.

In 2017 was het op de Sloeweg ook regelmatig prijs. Het verkeersteam van de Politie Zeeland-West-Brabant maakte toen op Twitter elf keer melding van bestuurders die hun rijbewijs moesten inleveren wegens een te hoge snelheid. Daarmee is de Sloeweg weg dé rijbewijs-afpak-plek bij uitstek.

