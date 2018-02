Deel dit artikel:











BLØF wint twee 100% NL Awards

Bij de uitreiking van de 100% NL Awards, dinsdagavond in Amsterdam, is BLØF tweemaal in de prijzen gevallen. Voor de single Zoutelande ontving de band de award voor Hit van het Jaar. Het nummer Wereld van Verschil, dat de Zeeuwse band uitbracht in samenwerking met Typhoon, was goed voor de award voor meest gedraaide track.

BLØF - Wereld van Verschil ft. Typhoon BLØF was ook genomineerd in de categorieën Live Act van het Jaar, dankzij hun optreden op Concert at SEA, en Band van het Jaar. Die awards gingen naar respectievelijk De Toppers en Kensington. Ook Racoon was genomineerd voor de titel Band van het Jaar. De 100% NL Awards zijn publieksprijzen van het gelijknamige radiostation, waarop uitsluitend producties van Nederlandse makelij worden gedraaid. In 2013 won BLØF al eens de 100% NL Oeuvre Award. Daarmee beloonde het radiostation de Zeeuwse band voor de ruim twintig jaar dat de band actief is. Het jaar daarvoor won BLØF de award voor Artiest van het Jaar. Screenshot uit de videoclip Zoutelande van BLØF en Geike Arnaert (foto: BLØF)