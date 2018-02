Spoorbomen Oost-Souburg kapot, politie bedient overgang handmatig

De spoorbomen gaan niet meer open. (foto: Omroep Zeeland)

Hoe het komt dat de spoorbomen niet meer werken, is nog niet bekend laat een woordvoerder van ProRail weten. "Op de verkeersleidingspost in Roosendaal is vanochtend een melding binnengekomen dat de spoorbomen niet meer omhoog gingen. Een monteur is daarom onderweg om de oorzaak van het defect vast te stellen."

In de tussentijd staan er dus twee agenten handmatig de bomen te bedienen. Dat gebeurt volgens ProRail, omdat voorbijgangers anders zelf de bomen gaan bedienen, met alle gevolgen van dien. Het treinverkeer dat de overgang nadert, doet dat stapvoets en claxonneert. Wanneer de storing verholpen is, is nog niet bekend.