BLØF keert na 12 jaar weer terug op Pinkpop

Toen BLØF de eerste keer op Pinkpop stond, hadden ze net het album Umoja uitgebracht. Op het YouTube-kanaal Het BLØF-archief blikken de bandleden in 2012 terug op hun optreden van toen. Daarin vertelt de band dat ze in 2006 niet meteen ja zeiden op de uitnodiging om op Pinkpop te komen spelen, omdat ze bang waren dat ze "een heel erg vreemde eend in de bijt gevonden zouden worden". Paskal Jakobsen zegt in de video dat hij denkt dat Pinkpop toch wel het belangrijkste festival van Nederland is. "Zeker voor muzieklievend publiek."

In dezelfde video voorspelt drummer Norman Bonink dat 2006 de eerste en de laatste keer was dat BLØF op het festival speelde. "Zeg nooit nooit, maar misschien dat wij weer rare dingen gaan doen in de toekomst waardoor de organisatie van Pinkpop het weer interessant vindt om ons te boeken."

BLØF kijkt terug, aflevering 27: Pinkpop

Kaartverkoop

Het popfestival maakte woensdag ook bekend dat onder meer Lil'Kleine, The Offspring en Snow Patrol optreden tijdens de komende editie. Namen die al eerder bekendgemaakt werden voor de aanstaande editie waren Bruno Mars, Foo Fighters en Pearl Jam.

Pinkpop vindt dit jaar plaats op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 juni op het festivalterrein Megaland in Landgraaf. De kaartverkoop voor het festival start zaterdag 24 februari.