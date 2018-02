Tolhoek begint seizoen met 25e plaats

Antwan Tolhoek (foto: Team LottoNL-Jumbo)

De eerste rit voerde de renners over een vlak parcours van 189 kilometer tussen Madinat Zaya en Adnoc School. De Italianen Damiano Caruso (BMC Racing Team) en Vincenzo Albanese (Bardiani-CSF), de Let Toms Skujins (Trek-Segafredo), de Rus Nikolay Trusov (Gazprom-Rusvelo) en de Fransman Charles Planet (Team Novo Nordisk) kozen al vroeg in die etappe het hazenpad.

De kopgroep werd echter ruim voor de finish gegrepen. Vervolgens was de Noor Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates) de snelste in de massasprint. Antwan Tolhoek zag daarin zijn ploeggenoot Danny van Poppel naar een achtste plaats sprinten en kwam zelf als 25e over de streep. Morgen staat opnieuw een vlakke rit op het programma in de Abu Dhabi Tour. De renners fietsen in de 154 kilometer lange tweede rit van Yas Mal naar Yas Beach.

Vertrouwen

Komend weekend zal Tolhoek pas echt op de proef worden gesteld. Dan eindigt de Abu Dhabi Tour namelijk met een individuele tijdrit en een bergrit. Ploegleider Grischa Niermann heeft vertrouwen in een goede afloop. "Hij is in een goede vorm", vertelt hij over Tolhoek in onderstaande video. "Hij rijdt goede waardes en heeft veel getraind. Trainen en koersen zijn echter twee verschillende dingen. Desondanks denk ik dat hij zich in Abu Dhabi meteen van zijn beste kant gaat laten zien."

