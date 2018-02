Honderden 'Zeeuwse' kunstwerken in Antwerps depot

De Vleeshal is dé plek voor experimentele moderne kunst in Zeeland, en geniet bekendheid bij kunstenaars en liefhebbers, nationaal en internationaal. De laatste jaren is de subsidiekraan behoorlijk dichtgedraaid en werd directeur Roos Gortzak gedwongen om entree te gaan vragen. Vorig jaar betaalden ruim 11.000 bezoekers de toegangsprijs van 4 euro. In 2016, toen de entree nog gratis was, bezochten 39.000 mensen de wisselende tentoonstellingen.

Volgens Gortzak moet er niet te veel gefocust worden op de drastische neergang van bezoekersaantallen: "De kwaliteit van de bezoeken zijn verbeterd. Vroeger liep iedereen gewoon even binnen, geïnteresseerd in de kunst of niet. Nu blijven mensen langer en wordt de kunst meer opgenomen door de bezoeker."

Directeur Roos Gortzak bekijkt twee schilderijen in de expositieruimte de Vleeshal. (foto: Omroep Zeeland)

De Vleeshal moet het nu doen met jaarlijks 374.000 euro van de gemeente - dat is een ton minder dan het jaar ervoor - en 150.000 euro van het Mondriaan Fonds. Eind dit jaar wordt duidelijk of het Mondriaan Fonds opnieuw subsidie toekent. Het wegvallen van die subsidie zou het einde betekenen.

Busreizen en maaltijden, alles om meer bezoekers te trekken

Ondertussen moet de Vleeshal er van de gemeente alles aan doen om meer bezoekers te trekken of het publiek anderszins te interesseren voor de tentoonstellingen. Gortzak organiseert daarom busreizen vanuit de Randstad naar Middelburg en nodigt de Middelburgers uit voor een maaltijd bij een opening van een tentoonstelling.

Kunstwerken

Wat veel Middelburgers niet weten is dat er ruim 340 kunstwerken zijn verworven sinds de opening van de Vleeshal. In de jaren '90 van de vorige eeuw werd er een plan gemaakt voor de bouw van een nieuw museum voor hedendaagse kunst. Uiteindelijk sneuvelde het plan en bleef de Vleeshal zitten met de aangeschafte kunst. Die vond uiteindelijk een plekje in de depots van het museum voor hedendaagse kunst Antwerpen (MUKHA).

Museum 13/IX Het museum dat ontworpen werd door het architectenpaar Aldo en Hannie van Eyck zou moeten gaan dienen als onderdak voor moderne kunst. Het museum zou beschilderd worden door Karel Appel. In 1993 ging de Middelburgse raad akkoord met de plannen voor het museum. Dat kreeg toen de voorlopige naam 13/IX , naar de datum waarop het voorstel werd aanvaard (13 september) en de stemverhouding van dertien raadsleden voor en negen tegen. Begin 1995 was de begroting al van vijf naar 8,5 miljoen opgelopen. Dat vond de inmiddels gewisselde gemeenteraad te risicovol. Er werd voor een tekort van tienduizenden guldens per jaar gevreesd. Ook zou het draagvlak binnen de gemeente te gering zijn. Het rijk beloofde een miljoen gulden bij te dragen, Provincie Zeeland 2,5 ton en het Cultuurfonds van de VSB 7,5 ton. Dat bleek niet genoeg om de raadsleden te overtuigen. De architecten kregen een afkoopsom.

Niet verkopen

Een gedeelte van de collectie is (soms) te zien in het museum, en een paar stukken zijn op reis. Maar het grootste gedeelte ligt te wachten op een betere bestemming. Volgens directeur Gortzak heeft de overheid bepaald dat er geen werk verkocht mag worden.

Daarom pleit ze voor alsnog een museum in Middelburg om de kunstwerken permanent te laten zien. Dat hoeft niet in een nieuw gebouw, maar mag ook in een bestaande ruimte. Op die manier zouden de Middelburgers met eigen ogen kunnen zien waar ze zelf voor betaald hebben. En het zou daarnaast weer meer bezoekers naar de stad trekken, die dan zowel in het museum als in de Vleeshal kunnen zien dat de hedendaagse experimentele kunst in Middelburg een prominente plek inneemt.