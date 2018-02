Aktiemarkt Meliskerke haalt geld op voor busvervoer

Al acht jaar lang organiseert de Stichting Leerlingenvervoer Walcheren-Krabbendijke deze markt. Acht kinderen tussen de 12 en 14 jaar oud met een licht verstandelijke beperking, maken gebruik van de buslijn die langs Aagtekerke, Meliskerke, Serooskerke, de Veerse Poort en de rotonde bij Arnemuiden rijdt om leerlingen op te halen die naar het speciaal voortgezet onderwijs in Krabbendijke gaan. Vrijwilligers besturen de bus elke schooldag.

Klein busje

Het vervoer van de acht leerlingen kost een hoop geld. "Busdienst Connexxion vergoedt alleen maar vervoer voor kinderen tot en met 12 jaar oud, daarna moet je het zelf betalen", vertelt Willy Wouters, zij is voorzitter van de stichting. "En omdat voor deze kinderen rijden in een grote bus te zwaar kan zijn, vervoeren we ze met een klein busje. De ouders betalen 1.000 euro per kind per jaar en met het geld dat we ophalen tijdens deze markt, ruim 3600 euro, is het allemaal net te betalen."

Het geld was deze keer erg hard nodig, want de bus is aan vervanging toe.