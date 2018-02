IJskoorts niet genoeg voor schaatsverkoper, hij stopt er mee

"Zes jaar geleden hadden we voor het laatst natuurijs, toen hebben we nog wel wat verkocht maar ook dat was minimaal. Toen hebben we besloten om geen nieuwe schaatsen meer in te kopen", vertelt ondernemer Marco Kristalijn.

Je kunt niet riskeren om een grote voorraad tien à vijftien jaar op de plank te hebben liggen." schaatsverkoper Marco Kristalijn

20 paar

Na een paar warme winters zit hij nog steeds met een voorraad van twintig paar schaatsen, waarvan sommige inmiddels meer dan vijftien jaar in de kast liggen.

Als ondernemer is het volgens hem niet meer te doen om te investeren in schaatsen: "De ontwikkeling gaat door, we zien bij noren bijvoorbeeld steeds meer klapschaatsen, dat wordt elke keer vernieuwd en dan moet je bijblijven. Je kunt niet riskeren om een grote voorraad tien à vijftien jaar op de plank te hebben liggen."

Sommige schaatsen in de kast van de fietsenwinkel zijn al erg oud (foto: Omroep Zeeland)

De winkel heeft nog een paar machines om schaatsen te slijpen, hier kunnen klanten wel gewoon voor blijven komen. Uit zijn voorraad schaatsen heeft hij vandaag één paar verkocht. Hij hoopt, met de vorst op komst, volgende week alles kwijt te zijn.