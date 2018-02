Sportief in de vakantie tijdens de Sportkidsdagen

Het springkussenkasteel is een favoriet. Tess en haar vriendin Alessa zijn druk aan het springen. "Ik vind het hier hartstikke leuk! Je kan lekker sporten en het is beter dan thuiszitten", zegt Alessa. Tess is het daarmee eens: "Het is voor mij de tweede dag dat ik hier ben en hou het wel tot sluitingstijd vol", lacht ze. Het evenement is binnen en dat vinden de meiden ook prettig, Alessa draagt zelfs een korte broek en shirt met korte mouwen. "Als ik warme kleren aantrek dan zweet ik heel snel en dat vind ik vervelend", vertelt Alessa.

Kleuren vs. karate

Naast sportieve activiteiten staat er ook een tafel met kleurplaten in de zaal. "Ik hoef niet per se te sporten. De laatste dagen heb ik niet zo goed geslapen, dus ik ben best moe", zegt Nikkie terwijl ze bezig is met haar kleurplaat. Tegenover de kleurtafel is een groepje bezig met karate. Nesrin deelt flink wat klappen uit aan haar tegenstander. "Ik vind het leuk om te sporten en te slaan" hijgt Nesrin, "maar het is wel vermoeiend", voegt ze eraan toe.

Er wordt flink getrapt tijdens de demonstratie van karate (foto: Omroep Zeeland)

Het is de vierde keer dat deze dagen worden georganiseerd door het SMWO en mede-organisator Stefan Kreeft is tevreden. "Ik werk hier nu anderhalf jaar en volgens mij hebben we een record aantal bezoekers gehad dit jaar!", vertelt hij enthousiast. Dit jaar was de lokale hockeyclub, karatevereniging en voetbalvereniging aanwezig, maar volgend jaar zullen er tijdens de voorjaarsvakantie weer andere sportverenigingen tijdens de Sportkidsdagen aanwezig zijn.