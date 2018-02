Deel dit artikel:











Herman Brock Jr en PEER op Graauwrock

Festival Graauwrock is aanstaande Hemelvaartsdag Zeeuwser dan ooit. Herman Brock Jr uit Terneuzen en de Middelburgse band PEER zijn als laatsten aan de line-up toegevoegd. Eerder is al bekend geworden dat BLØF op 10 mei op het festival in Graauw speelt.

Herman Brock Jr. Behalve dit drietal spelen ook Wulf, Son Mieux, The U2 Tribute en Daredevils dit jaar op Graauwrock. Het festival beleeft komende Hemelvaartsdag haar zeventiende editie.