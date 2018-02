Het is nu of nooit, Krabbendijke gaat voor schaatsen op woensdag

John Butijn van de ijs- en skeelervereniging Krabbendijke (foto: Omroep Zeeland)

Na ongeveer dertien uur staat er voldoende water (zo'n 200 tot 250 kuub water) om de komende dagen te veranderen in een mooie ijsvloer van minimaal vijf of zes centimeter. "We zullen er alles aan doen, om op woensdag de baan open te laten gaan," zegt John Butijn van de ijs- en skeelervereniging Krabbendijke.

Tweede poging

Het is voor de vereniging dit jaar de tweede poging. Begin februari werd het parkeerterrein, dat normaal gesproken wordt gebruikt door buurtbewoners en de voetbalvereniging, nog tevergeefs onder water gezet.

Het parkeerterrein in Krabbendijke is speciaal ontworpen om te worden gebruikt als ijsbaan. Zo zijn er opsluitbanden en kunnen afvoerputten worden afgesloten. Dankzij de asfaltlaag en het 'geheim van Krabbendijke' kan op deze ijsbaan vaak als eerste in Zeeland een rondje worden gemaakt. Het 'geheim' wordt uit de kast getrokken tegen het einde van een vorstperiode. Door het water onder de baan te laten weglopen, zakt het ijs op het asfalt en kan er vaak alsnog geschaatst worden, zonder door het ijs te zakken.

Bij de vereniging heerst inmiddels gezonde ijskoorts en liggen de telefoons bij de verschillende ijsmeesters binnen handbereik, om elkaar op de hoogte te houden en vooral de weerapps in de gaten te houden "Met name vanaf zondagavond ziet het er bijzonder goed uit, met ook overdag temperaturen rond of onder nul."

De vrijwilligers van de vereniging denken alvast aan het opnemen van vrije dagen en het waarschuwen van de lokale supermarkt voor een flinke bestelling aan diepvriesfrikandellen.

John Butijn over het onder water zetten van de ijsbaan

Op hun Facebookpagina is de ijs- en skeelervereniging Krabbendijke inmiddels een online ruilbeurs begonnen voor de aan- en verkoop van schaatsen. "Het vertrouwen in een paar schaatsdagen is groot; het nu of niet meer dit winterseizoen", zo klinkt in Krabbendijke.