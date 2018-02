Zeeland wordt wakker: ijsbaan, Yara en Graauwrock

Opspuiten ijsbaan in Krabbendijke (foto: Omroep Zeeland)

IJsbaan

Op het parkeerterrein aan de Nieulandestraat in Krabbendijke is de ijsclub gisteravond begonnen met het opspuiten van het water op de baan. Met de huidige voorspellingen hoopt de vereniging op dinsdag of woensdag de ijsbaan te openen voor publiek.

De nieuwe fabriek, Ureum 8, die Yara in april opent (foto: Omroep Zeeland)

Nieuwe fabriek

De Ureum 8. Dit jaar kan de nieuwe fabriek van kunstmestfabrikant Yara in Sluiskil eindelijk gaan draaien. Na een arbeidsconflict bij een onderaannemer, kwam het werk vorig jaar stil te liggen. Inmiddels wordt er hard gewerkt om de Ureum 8 begin april, bijna vijf maanden later dan gepland, op te starten.

PEER (foto: Willem Rijn)

Graauwrock

Festival Graauwrock is aanstaande Hemelvaartsdag Zeeuwser dan ooit. Herman Brock Jr uit Terneuzen en de Middelburgse band PEER zijn als laatsten aan de line-up toegevoegd. Eerder is al bekend geworden dat BLØF op 10 mei op het festival in Graauw speelt.

Zonsopkomst (foto: Adrie Joosse (Flickr))

Het weer

Het is een flink zonnige dag. Na de koude start van de dag weet de temperatuur op te klimmen tot rond 5 graden. Er waait een matige noordoostenwind die het voor het gevoel wat kouder maakt. Vanavond en vannacht gaat het op grote schaal rond 3 graden vriezen. Het blijft vrij helder.