Druk jaar voor kunstmestfabrikant Yara

De Ureum 8 komt in de plaats van de bekende gele prilltoren. Daar worden nu nog kleine korrels kunstmest (prills) gemaakt, maar met de komst van de nieuwe fabriek gaat die gele toren uit bedrijf. In de Ureum 8 worden straks grotere korrels geproduceerd. "Met de nieuwe fabriek kunnen we sneller en milieuvriendelijker produceren. We stoten dan 50% minder ureumstof uit", vertelt woordvoerder Gijsbrecht Gunter.

De gele priltoren stopt met werken met de komst van de Ureum 8 (foto: Omroep Zeeland)

2017 was door de vertraging van Ureum 8 een jaar met een tegenvaller. Toch kijken ze bij Yara er niet alleen maar negatief naar. "We hebben verschillende records gebroken", vertelt woordvoerder Gijsbrecht Gunter. "Zo hebben we 1,87 miljoen ton ammoniak geproduceerd. Dat is meer dan ons ooit gelukt is", zegt hij.

'Oude installaties waren niet meer betrouwbaar'

Vorig jaar werd ook een nieuw verladingsgebouw opgeleverd op het terrein. Het oude stamde nog uit 1929 en was aan vervanging toe. "Vooral de installaties waren niet meer betrouwbaar. Het nieuwe gebouw, met de nieuwe apparatuur zijn een verademing. Zo kunnen we de schepen die aan de kade liggen veel sneller laden. Vorig jaar zorgde dat nog net voor een record: meer dan vijf miljoen ton aan goederen is verladen", zegt Ruud Meima die verantwoordelijk is voor de logistiek en verlading.

Zo'n fabriek gaat er maar één keer in de zes jaar uit. Het is dus altijd spannend om te zien wat je tegenkomt." woordvoerder Gijsbrecht Gunter - Yara Sluiskil

Dit najaar krijgt één van de drie ammoniakfabrieken ook nog een onderhoudsstop. Dat betekent dat een andere gekoppelde fabriek, de Ureum 7, ook gedeeltelijk uit bedrijf moet. De stop kost tientallen miljoenen en per dag werken er maximaal 1000 mensen extra om de fabriek na te kijken. "Zo'n fabriek gaat er maar één keer in de zes jaar uit. Het is dus altijd spannend om te zien wat je tegenkomt", zegt Gunter.

Kunstmest als eindproduct opgeslagen op het terrein van Yara (foto: Omroep Zeeland)

Groener produceren door Dow

De onderhoudsstop zorgt er ook voor dat Yara aangesloten kan worden op restwaterstof van Dow. "We gebruiken allebei koolwaterstoffen. Daar heeft Dow vooral de koolstoffen van nodig en wij de waterstof. Door een loze pijpleiding wisselen we dat aan elkaar uit en zo kunnen we beide, door gebruik te maken van elkaar reststoffen, groener produceren", zegt Gunter. Bij Yara is waterstof een grondstof om om extra ammoniak te maken.