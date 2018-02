Bestuurder lichtgewond bij ongeval Langeweg Axel

De auto raakte rond 23.00 uur van de weg af. (foto: HVZeeland )

Zorgen politici

Het ongeluk gebeurde rond 23.00 uur op de 100-kilometerweg vlak voor de rotonde Drieschouwen. Hoe de bestuurder van de weg kon raken, is nog niet bekend. Een bergingsbedrijf kwam ter plekke om de auto weg te halen. Tijdens de berging was één rijbaan enige tijd afgesloten.

Op de Axelse Langeweg gebeuren vaker ongelukken en daarom uitten meerdere politici vorig jaar hun zorgen na een aantal ongelukken in korte tijd. In september raakten twee bestuurders op de weg gewond toen zij op elkaar botsten. Een maand later - in oktober - vielen twee zwaargewonden toen een auto op de verkeerde weghelft belandde en frontaal op een vrachtauto botste.

