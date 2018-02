Automobilisten beboet voor smartphonegebruik

Tijdens verschillende politiecontroles in Kapelle en Reimerswaal zijn woensdag zeven automobilisten bekeurd omdat zij tijdens het rijden hun telefoon vasthielden. Agenten betrapten tijdens de controles ook drie hardrijders, een daarvan raakte zijn rijbewijs kwijt.

Rijbewijs ingevorderd

De controles werden uitgevoerd in zowel opvallende als onopvallende politievoertuigen. De hardrijders werden allemaal betrapt in Rilland. Een bestuurder kreeg een bekeuring omdat hij 29 kilometer per uur te hard reed en een andere automobilist overschreed de maximum snelheid met 30 kilometer per uur. De derde bestuurder werd betrapt op de Oude Rijksweg en kon direct zijn rijbewijs inleveren omdat hij 53 kilometer per uur te hard reed.

Naast het telefoongebruik achter het stuur en de snelheidsovertredingen, werd ook nog iemand bekeurd die zonder rijbewijs reed, iemand die geen helm droeg en een persoon die over een verdrijvingsvlak reed. Voor hoeveel geld er in totaal aan boetes geïnd is, is niet bekend.