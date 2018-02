Daklozenopvang Vlissingen: minder draaideurdaklozen en minder 'nee'

Thijs van Damme en de andere medewerkers bij Het Witte Huis zien steeds minder draaideurdaklozen (foto: Omroep Zeeland)

Niet meer aan hun lot overlaten

Thijs van Damme van Het Witte Huis in Vlissingen heeft er nog steeds moeite mee. "Het doet elke dag weer zeer als je iemand op straat moeten zetten." Gelukkig komt het nu nog maar zelden voor. Het Witte Huis heeft ingezet op doorstroom en op begeleiding.

"Mensen mogen nog maximaal een jaar in de 24-uurs opvang blijven", vertelt Van Damme. "Daarna wordt er een andere plek voor ze gezocht." Die mensen worden niet meer aan hun lot overgelaten. "Iedereen die hier uitstroomt, wordt woonbegeleiding aangeboden. Het is dan natuurlijk aan de cliënt of hij of zij die begeleiding ook aanneemt en opvolgt."

Terugkompercentage was 40 procent

Veel uitstromers pakken de begeleiding met beide handen aan. De effecten zijn nu, een jaar later, goed te zien. Er zijn bijna geen draaideurdaklozen meer, vertelt Van Damme. "We zien steeds minder mensen terugkomen die hier uitgestroomd zijn. We hadden een terugkompercentage van zo'n 40 procent. Dat hebben we door alle maatregelen terug kunnen brengen naar 15 procent."

Opvallend: in de zomer is het drukker bij de nachtopvang dan in de winter. Volgens Van Damme komt dat omdat de daklozen in de winter minder risico nemen. Ze zijn aardiger voor de mensen die hen een slaapplek aanbieden. Het mededogen bij die mensen is in de winter ook groter. Ze zetten minder gauw iemand buiten als het koud is. In de zomer, als het boven de twintig graden is, doen ze dat wel.

Tien plekken lijken voldoende

In de drukkere zomer bleek de aanpak ook te werken. "Deze zomer zijn we redelijk goed doorgekomen met de plekken die we hebben. Het lijkt erop dat die tien plekken voldoende zijn."

De voorlopige resultaten zijn mooi. Toch is Van Damme bezig met nóg meer verbeteringen. Er wordt meer samengewerkt met andere organisaties. "Zo wordt het vangnet voor de daklozen alleen maar groter."