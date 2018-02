Deel dit artikel:











Eerste strafeis straatrovers Hulst bekend: 150 dagen cel voor chauffeur

Een jeugdstraf van 150 dagen, waarvan 118 voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar, met 120 uur werkstraf. Dat werd vanochtend tegen de 18-jarige verdachte van de straatroven in Hulst geëist. Samen met drie andere jongens beroofde hij in de nacht van 21 oktober in totaal negen jongeren. De vier hadden hun daden al eerder bekend.

Daarnaast neemt het OM ook de aanbevelingen van de reclassering over. Die adviseert behandeling, contactverbod met de slachtoffers en behandeling voor drugs en alcohol. Op 21 oktober 2017 overvielen de vier jongens negen personen tijdens acht overvallen in en om Hulst. Ze gebruikten daarbij twee balletjespistolen die leken op echte wapens. De 18-jarige jongen uit Kloosterzande die vandaag als eerste voorgeleid werd, bestuurde de auto. Hij verklaarde vandaag dat hij pas vanaf de tweede overval in de gaten had dat er geroofd en bedreigd werd. Hij zou zelf de auto niet hebben verlaten. De roofovervallen hebben veel impact gehad op de slachtoffers: ze voelen zich onveilig, hebben last van angstaanvallen en concentratieproblemen. Sommige slachtoffers kennen de daders. Dat maakt het extra lastig, beaamde de rechter vandaag. Spijt van wat er gebeurd is Volgens zijn advocaat is de jongen vroeger jarenlang gepest, zou hij vanaf zijn zestiende veel geblowd hebben en kan hij geen nee zeggen. De anderen zouden daar misbruik van hebben gemaakt. De advocaat noemt hem en de andere dader uit Middelburg 'volgend', de andere twee 17-jarigen uit Hulst zouden de 'hoofddaders' zijn. De 18-jarige jongen verklaarde vandaag verantwoordelijk te zijn voor zijn eigen daden en zei veel spijt te hebben van wat er gebeurd is. Hij noemde het stom van zichzelf om niet te stoppen. Hij heeft nu al 32 dagen vastgezeten, de gevangenis heeft veel impact op hem gehad. Andere drie verdachten later vandaag voor de rechter De zaak wordt grotendeels achter gesloten deuren behandeld. Alleen de zitting van de 18-jarige verdachte uit Kloosterzande is openbaar. De andere drie verdachten komen later vandaag voor de rechter. Aan het eind van de dag zal duidelijk zijn wat de strafeis tegen hen is.