DJ Fedde le Grand naar Bevrijdingsfestival Vlissingen

(foto: Omroep Zeeland)

De 41-jarige Le Grand is afkomstig uit Utrecht. De DJ behaalde in 2006 een grote hit met Put your hands up 4 Detroit. De afgelopen tien jaar trad hij zes keer op op het dancefeest Sensation White in Amsterdam.

Andere ambassadeurs voor de vrijheid zijn Ronnie Flex en de groep My Baby, die ook door het land reizen op Bevrijdingsdag.