Nog een lange weg te gaan voor zieke Nicole

Negen jaar geleden liep Nicole van Dorst uit Sas van Gent de ziekte van Lyme op. Waarschijnlijk gebeurde dat tijdens het omkleden aan de walkant, want Nicole was vroeger een fanatiek open water zwemster. Maar hoop gloort aan de horizon dat ze de ziekte de baas zal worden.

Het is een verhaal van pieken en diepe dalen. Op een gegeven moment weegt Nicole nog maar veertig kilogram en moet ze aan de sondevoeding. De liefde en toewijding van moeder Margot de la Ruelle zorgen ervoor dat Nicole weer aankomt en tegen haar ziekte strijdt.

In 2008 merkt Nicole voor het eerst dat ze enorm vermoeid is en dat ze nauwelijks puf heeft om haar dagelijkse zwemtraining te doen. "Ik deed mee aan allerlei open water zwemwedstrijden, binnen en buiten de provincie", vertelt Nicole. Het gezin reist in die tijd door heel Nederland voor haar sport.

Dat komt plotseling tot een einde als Nicole vermoeidheidsklachten krijgt. Zo ernstig, dat ze wordt onderzocht in het ziekenhuis. De doktoren staan voor een raadsel en vinden niets. Pas na vijf jaar en vele onderzoeken later durven artsen de diagnose ziekte van Lyme te stellen.

De ziekte van Lyme is een infectieziekte die door de Borrelia-bacterie wordt veroorzaakt. De bacterie kan schade toebrengen aan zenuwweefsel, gewrichten, de huid en het hart. De eerste klachten binnen drie maanden zijn griepachtig. Als de ziekte niet opgemerkt wordt kunnen neurologische, gewrichts-, huid- of hartklachten ontstaan. Er wordt dan gesproken over late Lymeziekte. De klachten verschillen per persoon. Aandoeningen aan de zenuwen komen het meest voor.

Behandelmethodes zijn er in Nederland niet en Nicole moet leren leven met haar vermoeidheid. Diverse behandelingen zorgen voor kortstondige oplevingen, maar niets lijkt haar te kunnen helpen. Het leven van Nicole speelt zich vooral thuis op de bank en in bed af. Lopen gaat steeds lastiger en een rolstoel en traplift moeten haar inspanningen enigszins verlichten.

In november van het afgelopen jaar heeft Nicole contact met een lotgenoot. Die vertelt baat te hebben gehad met een nieuwe behandelmethode. Het gaat om een stamcelbehandeling in Frankfurt, bij een privékliniek. De behandeling wordt echter door de verzekeraar niet vergoed. Nederlandse zorgverzekeraars vergoeden behandelingen van de ziekte van Lyme alleen als het bewezen, effectieve behandelingen zijn. Dat wordt bepaald door de overheid.

Ik hou me vast aan wat de dokter me heeft gezegd over mijn huidige toestand. Mijn lichaam is nu hard aan het werk om alles weer beetje bij beetje op te bouwen." Nicole, na de eerste behandeling

Moeder Margot richt de stichting Hope for Nicole op en start een crowdfundingsactie om de benodigde 30.000 euro op te halen. In december wordt 50.000 euro opgehaald en kan een afspraak worden gemaakt in Duitsland.

Stamcelbehandeling in Duitsland

Op 15 januari van dit jaar start de behandeling van Nicole. In twee weken tijd worden de eerste stappen naar mogelijk herstel gezet. Zo voelt het nog niet, want als we Nicole in februari spreken, voelt ze zich niet goed. "Ik hou me vast aan wat de dokter me heeft gezegd over mijn huidige toestand. Mijn lichaam is nu hard aan het werk om alles weer beetje bij beetje op te bouwen."

In mei moet Nicole terug voor deel twee van haar behandeling. Tot die tijd moet ze haar lichaam zo schoon mogelijk houden. Dat betekent dat ze veganistisch moet eten. "Na de behandeling in mei moet het herstel echt gaan beginnen", zegt Nicole hoopvol. "Maar het kan nog wel maanden duren voordat het herstel echt begint."

