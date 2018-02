Deel dit artikel:











Alle Zeeuwse gemeenten willen statiegeld op blikjes en plastic flesjes

Alle dertien Zeeuwse gemeenten sluiten zich aan bij een oproep om het statiegeldsysteem uit te breiden naar blikjes en kleine plastic flesjes. Dat is besloten nadat de lokale overheden donderdagochtend bij elkaar zaten om te praten over het zwerfafval in de provincie.

Statiegeld op flesjes en blikjes tegen zwerfafval (foto: Omroep Zeeland)