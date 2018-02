Deel dit artikel:











Hennepvondst van 60 kilo leidt naar kwekerij met 293 planten

De onderschepping van de auto met daarin zestig kilo hennep woensdag op de N59 heeft geleid naar een hennepkwekerij in Bruinisse. In het huis werden 293 hennepplanten aangetroffen verdeeld over verschillende kweekruimtes.

De hennepplanten waren verdeeld over verschillende kweekruimten. (foto: Politie ) De bestuurder van de auto waarin de hennep woensdag werd aangetroffen, was een 47-jarige man uit Delft. Toen agenten zijn rijbewijs controleerden, roken ze de sterke henneplucht. Daarop werd de auto doorzocht en werden elf zakken hennep aangetroffen. Auto en hennep ingevorderd De drugs en de auto werden daarop in beslag genomen en de man gearresteerd. Het politieonderzoek wat daarop volgde leidde naar een woning aan de Grevelingenhout waar de kwekerij aangetroffen werd. De stroom- en watervoorziening voor de kwekerij werd illegaal afgetapt en leverde een risico op voor kortsluiting en lekkage, aldus de politie. Lees ook: Automobilist met ruim 60 kilo hennep opgepakt bij Bruinisse