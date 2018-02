Eén regenbui funest voor afvoer kunstmest

Medewerker afdeling logistiek en verlading bij Yara (foto: Omroep Zeeland)

De producten die de kunstmestfabrikant maakt, kunnen niet tegen regen. "Bij een klein buitje is de kwaliteit niet meer zo goed. Bij een grote bui is het zelfs zo dat de kunstmest op kan lossen in het water", zegt Ruud Meima van de afdeling logistiek en verlading. Tijdens de regen kunnen vrachtwagens wel laden, maar grote schepen (80 procent van de totale verlading) moeten dan wachten.

Volgens hem ligt het werk zo'n 14 procent van de tijd per jaar stil. "Dat is nog niet zo heel veel. Al is het nog maar even droog, dan starten we de boel weer op. Het gebeurt allemaal om de klant een zo goed mogelijk product af te leveren", zegt hij.

Eind vorig jaar is een nieuw verladingsgebouw geopend en dat maakt al veel van de verloren regentijd goed. "De installaties in het oude gebouw waren onbetrouwbaar geworden. Door storingen moesten schepen soms lang wachten. Nu gaat dat goed", zegt Meima. Eind vorig jaar ging dat zelfs zo goed dat zijn afdeling een nieuw record haalde: er werd meer dan vijf miljoen ton verladen. "In de praktijk komt dat neer op een groot zeeschip extra", zegt Meima.