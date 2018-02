Goes zet streep door Arduin-plan Wolphaartsdijk

(foto: Omroep Zeeland)

Omwonenden vonden de plannen van Arduin te grootschalig. Ook maakten ze zich zorgen over het soort cliënten dat er zou komen wonen. Ook waren ze bang dat de busjes waarmee Arduin de cliënten vervoert voor verkeersoverlast zouden zorgen. De gemeente Goes is met de omwonenden in gesprek gegaan en is tot de conclusie gekomen dat de plannen van Arduin niet passen in de Perponcherpolderweg.

Geen steun

Wethouder Derk Alssema zegt dat Goes graag plaats wil bieden aan mensen die zorg nodig hebben. Maar volgens hem kon het plan van Arduin in Wolphaartsdijk alleen slagen als dat op warme steun van de omwonenden had kunnen rekenen. Alssema: "Die steun was er niet. Er waren veel omwonenden die grote zorgen hadden over de impact van de plannen. Dat heeft de doorslag gegeven."

Goes wil verder in gesprek met Arduin over de plannen. "Maar als het behandel- en observatiecentrum er komt, dan niet op deze locatie en ook niet in deze vorm", zegt wethouder Alssema.

