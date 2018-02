'Te zwaar werk voor 9,40 per uur', Zeeuwse pakketsorteerders steunen rechtszaak

Het sorteercentrum in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Omroep Zeeland heeft contact gehad met een medewerker van het sorteercentrum in Goes die graag anoniem wil blijven. De man werkt niet voor PostNL, maar voor uitzendbureau In Person. Hij kan zich niet alleen vinden in de klachten over de lage lonen, maar noemt zijn werk ook 'zwaar'.

Zo draait hij altijd late diensten van 19.00 tot 1.30 uur, waarbij hij twee keer een kwartier pauze krijgt: om 20.00 uur en 23.00 uur. Als zijn dienst om 20.00 uur begint, krijgt hij slechts één keer pauze om 21.30 uur. De pakketten die hij moet tillen zijn soms erg zwaar, tot wel 35 kilo. Een stuk meer dan het maximale aanbevolen gewicht van 23 kilo die de Arbo stelt. Bij ziekte krijgt de man niet uitbetaald. Per uur verdient hij 9,40 euro.

Volgens vakbond FNV ontduikt PostNL via een schijnconstructie de eigen cao. Daardoor hebben PostNL en uitzendbureau In Person de pakketsorteerders jarenlang afgescheept met een veel te laag loon. Over de afgelopen vijf jaar zou er volgens FNV ruim 5 miljoen euro te weinig loon zijn betaald. In de dagvaarding claimt de vakbond dit bedrag als nabetaling voor de mensen. Daarnaast eist FNV per direct het hogere cao-loon voor alle sorteerders van In Person.

De man woont op ongeveer 30 kilometer afstand van het sorteercentrum en moet vanwege het nachtelijke tijdstip noodgedwongen met de auto naar zijn werk, openbaar vervoer is geen optie. Hij krijgt daarvoor 9 cent reiskostenvergoeding per kilometer.

Bijval op Facebook

Een aantal reacties op de Facebookpagina van Omroep Zeeland lijkt het verhaal van de man te bevestigen. Ook daar spreekt een ex-werknemer over 9 euro per uur en pakketten van meer dan 30 kilo. "Het wordt echt tijd dat ze er wat aan gaan doen", reageert een vrouw.

Zelf werkt de man nu een half jaar in het sorteercentrum via een tijdelijk contract bij In Person. Aan de telefoon vertelt hij over collega's die na twee jaar tijdelijk zes maanden thuis moesten zitten en toen weer terug mochten komen. Op die manier zou In Person het uitgeven van vaste contracten vermijden. Dit kan de man maar moeilijk begrijpen: "Als jullie zoveel werk hebben, waarom stuur je dan mensen weg?"

Pakketten in het sorteercentrum in Goes (foto: Omroep Zeeland)

PostNL: 'Vertrouwen in een goede uitkomst'

PostNL laat aan het ANP weten 'meerdere pogingen gedaan te hebben deze discussie op argumenten te voeren'. Het bedrijf heeft bij een gang naar de rechter 'vertrouwen in een goede uitkomst'.

Lees ook: