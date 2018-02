Nog maar één koploper in OZ Winterspelenpool

Middelburger Leroy Dilano Ponnuthurai is vrijwilliger in Pyeongchang (foto: Leroy Dilano Ponnuthurai)

Op de tweede plaats staat, met 10 antwoorden goed, Jeffrey Oudeman uit Goes en op drie met 9 antwoorden goed: Carlo Goormachtig uit Arnemuiden. Hij stond vorige week nog op een gedeelde eerste plaats, maar moet nu anderen voor laten gaan.

Ter Mors

Van der Veeken zat in elk geval goed met zijn voorspelling dat Nederland met veertien of meer medailles naar huis zou gaan, waarvan zes of meer goud. Maar dat was niet zo moeilijk: bijna de helft van de Zeeuwse deelnemers zei hetzelfde. Knapper was dat Van der Veeken ook voorspelde dat Jorien ter Mors zowel op de langebaan als de shorttrack een medaille ging winnen. Dat was maar door zestien procent van de deelnemers goed ingevuld.

Met nog zeven vragen te gaan is dit de tussenstand:

Tussenstand 22 februari