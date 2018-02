Mensenhandel en seksuele uitbuiting niet bewezen, Goesenaren vrijgesproken

De rechtbank van Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Slachtoffers van de 25-jarige man zouden gedwongen zijn tot seks tegen betaling, wie weigerde werd mishandeld. Een van de slachtoffers verklaarde dat ze in de twee jaar dat ze werd misbruikt 38 verschillende klanten had. Twee slachtoffers zeiden dat ze gedwongen zijn om seks te hebben met de oom van de man.

Geen bewijs dwang en betaling

Toch is er volgens de rechtbank onvoldoende bewijs. Een van de vrouwen is inderdaad in de woning van de oom geweest, maar er is geen bewijs dat er sprake was van dwang. Ook zouden de vrouwen niet gezien hebben dat de oom de man betaalde. De rechtbank noemt het wel opvallend dat de twee vrouwen, die elkaar niet kennen, beiden verklaren onder dwang seks te hebben gehad met de oom.

Het Openbaar Ministerie eiste dertig maanden cel tegen de 25-jarige man. Tegen de 23-jarige man was geen straf geëist, ook het OM was van mening dat er onvoldoende bewijs was. De 23-jarige man zou de 25-jarige man vooral geholpen hebben.

Kaak slachtoffer gebroken

Wel is de 23-jarige man veroordeeld voor mishandeling, hij zou de kaak van een van de slachtoffers gebroken hebben. Hiervoor krijgt hij negen maanden celstraf, waarvan drie voorwaardelijk. Ook moet hij verplicht een behandeling ondergaan om agressie te verminderen.

De vrijspraak betekent niet dat ze de cel uit mogen, beiden zitten al een gevangenisstraf uit voor een ander delict.

