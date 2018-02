'Ik ben alles kwijtgeraakt, maar nu heb ik weer mijn eigen plekje'

Het gaat iedere dag een beetje beter met voormalig dakloze Karin. Ze durft weer wat te wensen (foto: Omroep Zeeland)

Karin heeft 2,5 jaar in het Witte Huis gewoond. Ze kwam in het Witte Huis in Vlissingen terecht na haar scheiding. "Ik ben toen alles kwijtgeraakt en moest mijn huis uit. Omdat ik ook een enorme schuld had, ben ik uiteindelijk hier terechtgekomen."

Nu slechts een tussenstation

De opvang in Vlissingen gaf haar rust maar het is slechts een tussenstation. Het Witte Huis pakt het tegenwoordig namelijk anders aan. Het is de bedoeling dat iedereen die de opvang binnenkomt, binnen een jaar aan zijn of haar herstel is begonnen. Dat herstel eindigt met een eigen plek.

Karin heeft inmiddels die eigen plek. "Je kan weer doen en laten wat je wil. In Het Witte Huis zit je met meerdere mensen samen en dus moet je je aanpassen. Nu sta ik op en doe ik de dagelijkse boodschappen. Alles op mijn eigen manier."

Dat Karin de dagelijkse dingen kan doen, is voor een groot deel te danken aan de nieuwe aanpak van Het Witte Huis. Vroeger werden daklozen die de opvang verlieten, aan hun lot overgelaten. Nu krijgen uitstromers begeleiding. Karin heeft nog bijna iedere week hulp en ze heeft ook een bewindvoerder die haar met de financiën helpt. "Die zit wel op de achtergrond maar begeleidt me ook. Die geeft aan als er ruimte genoeg is om eens een keer wat extra te storten."

Karin heeft twee wensen

Stapje voor stapje gaat het beter met Karin. Ze durft nu voorzichtig aan weer wat dingen te wensen. ''Ik heb eigenlijk twee wensen. Een nieuw bed en een wasdroger. Daar ben ik nu hard voor aan het werken'', zegt ze met een glinstering in haar ogen. Ze gaat nu samen met haar bewindvoerder een spaarpotje maken en hoopt over een paar maanden misschien wel in een nieuw bed te slapen.