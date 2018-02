OM in hoger beroep in zaak dodelijk wielerongeluk

Dodelijk ongeluk bij Absdale (foto: HV Zeeland)

Het OM eiste vijf jaar onvoorwaardelijke celstraf en een rijontzegging van tien jaar. De rechtbank vond dat de dader schuldig was aan het ongeluk en aan het rijden zonder geldig rijbewijs. Ook was hij onder invloed van alcohol en drugs. Volgens de rechtbank is doodslag niet bewezen omdat er geen sprake was van opzet. Daardoor viel de straf lager uit. De man reed op 17 juli 2017 een wielrenner aan bij Absdale. De wielrenner, Rob Lammerts uit Heikant, overleefde het ongeluk niet.

Signaal voor de samenleving

Het OM vindt dat er wel sprake is van doodslag. Volgens het OM nam de man zoveel risico dat hij het veroorzaken van een ongeluk op de koop toe nam. Het OM doelt hierbij op het feit dat de dader al zeven jaar geen rijbewijs meer had, in zijn proeftijd zat van een eerdere veroordeling, gedronken had, te hard zou hebben gereden en reed op een weg die alleen bestemd was voor bestemmingsverkeer. De uitspraak van de rechtbank is daarom volgens het Openbaar Ministerie te licht. Voor de jurisprudentie en als signaal naar de samenleving wil het OM dat er in hoger beroep nog eens naar de zaak wordt gekeken.

De advocaat van de veroordeelde man laat weten dat de verdachte niet in hoger beroep gaat.

Lees ook: