Jeugddetentie en werkstraf geëist tegen verdachte straatroof

De 17-jarige hoofdverdachte zou samen met twee andere jongens de straatroven hebben gepleegd. De 18-jarige chauffeur uit Kloosterzande en een 17-jarige jongen uit Middelburg, hoorden beiden een jeugdstraf van 150 dagen, waarvan 118 voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar, met 120 uur werkstraf tegen zich eisen. Daarnaast neemt het OM voor de 18-jarige jongen ook de aanbevelingen van de reclassering over. Die adviseert behandeling, contactverbod met de andere daders en een drugsverbod.

De advocaat van de 18-jarige man noemt deze twee jongens 'volgend' en beschreef de andere twee uit Hulst als hoofddaders. De 18-jarige jongen uit Kloosterzande zou de auto niet uit geweest zijn, de 17-jarige jongen uit Middelburg zou zelf wel gedreigd en geslagen hebben. Maar: hij was de eerste die alles uit zichzelf vertelde en zonder terughoudendheid bekende. Daardoor heeft hij het onderzoek geholpen, dat weegt mee in de eis die het OM vandaag bekend maakte.

Zeven overvallen in één nacht Op 21 oktober 2017 overvielen de vier jongens in drie uur tijd negen personen tijdens zeven overvallen in en om Hulst. Ze gebruikten daarbij twee balletjespistolen die leken op echte wapens en maakten geld, een telefoon, kleding en sleutels buit. Hun slachtoffers werden bedreigd en geslagen. De daders werden door de politie dezelfde nacht nog opgepakt. De overvallen hebben grote impact op de slachtoffers gehad. De officier van justitie vertelde vandaag dat de slachtoffers kampen met angststoornissen en concentratieproblemen. Ze voelen zich onveilig. Sommige slachtoffers kennen de daders. Dat maakt het extra lastig, beaamde de rechter vandaag.

Vierde verdachte verblijft in Portugal

Op 8 maart volgt uitspraak van de eerste drie verdachten. De vierde verdachte, een 17-jarige jongen uit Hulst, was vandaag niet aanwezig in de rechtbank. Hij is momenteel in Portugal waar hij onder strenge voorwaarden intensief begeleid wordt. Zijn begeleiding daar achtte het niet noodzakelijk dat hij aanwezig was. Hij moet op 12 april april alsnog in de rechtbank verschijnen. Zijn zaak wordt losgetrokken van de andere drie.

