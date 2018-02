Van wenteltrappen tot bolderkarren, dit zijn de duinovergangen van de toekomst

"Je merkt dat het aantal mensen in een rolstoel toeneemt. We willen hen de kans geven om ook op het strand te komen. Op sommige makkelijk te bereiken plekken is ons dat al gelukt. Maar er zijn ook plekken waar dat moeilijk te realiseren is met de huidige technieken. Bijvoorbeeld bij duinen die 60 meter hoog zijn en heel steil naar beneden gaan. Daar voldoen de nieuwe ontwerpen wel aan."



Architect Timko Lokerse maakte in opdracht van de gemeente Veere twee ontwerpen voor nieuwe duinovergangen. Beide overgangen zweven als het ware boven de duin. "Hierdoor worden de duinen zo min mogelijk aangetast", aldus Lokerse. "Het is echt een verbetering ten opzichte van de huidige overgangen. Die zijn nu vaak van hout en gaan dus niet zo lang mee. Onze duinovergangen zijn gemaakt van een speciaal staal en ultra sterk beton. Die blijven tot in lengte van dagen staan. Dat was ook een voorwaarde van de gemeente: ze moesten duurzaam zijn."

Zweven trappen met platforms (foto: Timo Lokerse)

Eyecatcher

Eén van de ontwerpen ziet eruit als een soort van 'Zeeuwse krul'. Het is een wenteltrap, maar dan zonder traptreden. In plaats daarvan is er een hellingbaan. In de kern van deze spiraal is eventueel plaats voor een lift. "Dat vind ik stiekem het mooiste ontwerp", aldus wethouder Molenaar van de Gemeente Veere. "Het lijkt me een hele belevenis om daar te lopen. Families met een bolderkar kunnen dan over de hellingbaan en mensen in een rolstoel met de lift. Het zou een mooie 'eyecatcher' zijn voor de gemeente Veere.

Of die 'eyecatcher' er ook daadwerkelijk komt is nog even de vraag. De gemeenteraad beslist na de verkiezingen over de ontwerpen. Vermoedelijk komt er dan eerst een proefproject om te kijken hoe hoog de kosten voor de nieuwe overgangen daadwerkelijk gaan zijn.

Ontwerp voor duinovergang met 'Zeeuwse krul' (foto: Timo Lokerse)