Doe mee met het Zeeuwse Top 40 Kust Concert!

Wat moet je doen?

Schrijf een lied dat op één of andere manier geïnspireerd is door de zee, het strand, de wind, kwallen, vissen of het weer. Het hoeft geen loflied te zijn, als het maar op één of andere manier met de Zeeuwse kust te maken heeft. Het mag dus ook over storm en regen gaan. Schrijf een nieuwe tekst bij een bestaand lied of schrijf een compleet nieuw nummer in het Zeeuws, Nederlands, Engels, Duits of in welke taal dan ook.. Neem jouw eigen lied op door een video te maken en stuur die opname via WeTransfer naar dezeeuwsetop40@omroepzeeland.nl. Je mag ook de YouTube link naar jouw opname mailen.

En dan?

Wie weet doe jij dan mee aan het Zeeuwse Kust Concert op zaterdag 7 april in de studio van Omroep Zeeland. Je speelt jouw nummer live en akoestisch in de studio van Omroep Zeeland.

Wat verder nog handig is om te weten

Deelnemers krijgen een week vóór het concert bericht van Omroep Zeeland. Ben je uitgenodigd? Dan is het de bedoeling dat je het nummer live en akoestisch speelt in de studio van Omroep Zeeland. De versie van het nummer dat je in de studio speelt mag vier minuten duren.