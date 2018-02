Noord-Beveland zet dikke streep door Zeeuwse Lagune; BEN loopt weg

Eilandjes Zeeuwse Lagune (foto: Omroep Zeeland)

Voor het plan voor de aanleg van vier vakantie-eilandjes in het Veerse Meer bleek oktober vorig jaar geen meerderheid te zijn in de gemeenteraad van Noord-Beveland. Daarna kwam de initiatiefnemer, ondernemer Marco Doeleman, met een uitgebreid bezwaarschrift en de dreiging met een schadeclaim. Maar dat alles bleek vanavond de gedachten van de gemeenteraad niet veranderd te hebben.

Op 4 oktober 2017 waren acht raadsleden op Noord-Beveland tegen het recreatieproject van Doeleman. VVD (3 leden) en BEN (2 leden) stemden voor de aanleg de Zeeuwse Lagune.

BEN loopt weg

Opvallend vanavond was het vertrek van twee raadsleden van BEN (BEtrokken Noord-Beveland) uit de raadszaal. Fractievoorzitter Mark Faasse had grote moeite met de keuze om het bezwaarschrift van Doeleman op één avond, in zowel een informatieve als besluitvormende raad te behandelen.

BEN-fractievoorzitter Faasse over het weglopen uit de raad

Faasse vroeg tevergeefs om uitstel van het besluit omdat de laatste stukken rondom het bezwaarschrift van Doeleman pas twee dagen geleden werden aangeleverd.

Het samenvallen van de twee vergaderingen was volgens wethouder Piet de Putter (VVD) een gevolg van onvoorziene omstandigheden. Ook wees hij, naast de juridische verplichtingen, op het langslepende karakter van het dossier: "Voor- en tegenstanders hebben nu écht recht op duidelijkheid."

Irritatie bij VVD

Fractievoorzitter Dirk Hage van de VVD was na afloop van de raadsvergadering 'flink teleurgesteld' in BEN. De afgelopen vier jaar trokken de twee partijen samen op, als voorstanders van het recreatieproject in het Veerse Meer. "Door weg te lopen neem je geen verantwoording, terwijl wij (VVD) gewoon onze rug recht houden."

Irritatie bij VVD over actie van BEN

Het definitieve besluit in de gemeenteraad van Noord-Beveland geeft de initiatiefnemers voor de Zeeuwse Lagune de mogelijkheid om het besluit juridisch aan te vechten. "De rechter moet nu maar een oordeel vellen. Ik had het graag anders gezien", liet Doeleman eerder vandaag weten.

