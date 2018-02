Journalisten lopen nog steeds de deur plat bij Lilian Janse

De Vlissingse wordt nog steeds met enige regelmaat benaderd door journalisten. "Iedereen wil weten van wie is dat vrouwtje eigenlijk", vertelt Janse. "Ze komen van vrouwenbladen van de plattelandsvrouwenvereniging tot Vriendin en Flair. Allemaal wilden ze een interview." Ook scholieren weten haar vaak te vinden. "Als ze een onderzoek moeten doen naar emancipatie, komen ze al snel bij mij terecht voor een interview."

Inmiddels is Lilian Janse niet meer de enige SGP-vrouw. En ook Vlissingen is niet meer de enige gemeente waar de SGP vrouwen op de lijst heeft staan. Ook in Amersfoort, Sliedrecht, Zoetermeer, Zeist en Nisserwaard heeft de SGP vrouwen op de kieslijst staan. En de SGP in Amsterdam heeft zelfs een vrouwelijke lijsttrekker: de 24-jarige en in Zierikzee geboren Paula Schot.

'Geweldig'

Dat vindt Lilian Janse fantastisch: "Leuk hé! Echt geweldig dat Paula Schot daar lijsttrekker is. Het zou best kunnen dat ze door mij is geïnspireerd. Ze heeft het lef gehad om haar verantwoordelijkheid te nemen. En ook dapper dat het SGP-bestuur in Amsterdam deze stap heeft durven nemen."