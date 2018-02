Zeeland wordt wakker: Zeeuwse Lagune, kerken en kustconcert

Een streep door de plannen van de Zeeuwse Lagune (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuws Lagune

De gemeenteraad van Noord-Beveland heeft gisteravond definitief een streep door de Zeeuwse Lagune gezet door de bezwaren van de initiatiefnemer af te wijzen. Het bezwaarschrift bleek de gedachten van de raad niet veranderd te hebben. Opvallend was het vertrek uit de raadszaal door de fractie van BEN. De partij was de afgelopen jaren voorstander van het project, maar onttrok zich van deze stemming door bij het agendapunt over de Zeeuwse Lagune weg te lopen.

Kerk in Zeeland (foto: Rosalie Fluitsma)

Kerken helpen in Goes

Tien christelijke geloofsgemeenschappen in de gemeente Goes hebben de handen ineen geslagen voor diaconale hulp. Niet alleen aan de eigen gemeenteleden, maar juist voor iedereen in Goes.

Lilian Janse legt de eed af bij haar installatie als raadslid (foto: Omroep Zeeland)

Journalisten lopen nog steeds de deur plat bij Lilian Janse

In de zomer van 2013 schreef Lilian Janse geschiedenis door zich als eerste vrouw ooit kandidaat te stellen voor de SGP in Vlissingen. Dat zorgde voor een golf van media-aandacht. Nu haar eerste raadsperiode er bijna op zit, krijgt ze nog steeds regelmatig journalisten over de vloer.

Het strand bij Renesse (foto: Koos Siben)

Zeeuwse kust

Aan de Kust, Zoutelande en Oceaan. BLØF en Racoon hebben verschillende keren de kust als inspiratiebron voor hun nummers gebruikt. Maar dat kun jij misschien ook! Dit jaar gaat Omroep Zeeland op zoek naar een nieuwe hit over de Zeeuwse kust.

Zon in Wilhelminadorp (foto: Arjan van Lomwel (Flickr))

Het weer:

We krijgen opnieuw een zonnige dag. De noordoostenwind wordt matig tot vrij krachtig, aan zee en op de Brouwersdam af en toe krachtig, 6 Beaufort. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 4 graden. Maar zeker in de wind en de schaduw voelt dit kouder aan.