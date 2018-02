Waarom de makelaar bij zijn vogeltjes muisstil is

Als vogelkweker is het voor Tommy een uitdaging om met z'n kennis en ervaring te experimenteren met zijn vogels. Hij hoopt natuurlijk dat dit uiteindelijk leidt tot een nieuwe soort. En... dat is kort geleden gelukt. Hij heeft namelijk een zilverbek gekweekt met een nieuwe kleur: parelmoer.

"Ik heb er nu eentje, maar het komende jaar wil ik proberen of ik er nog een aantal kan kweken." Hij is erg opgetogen over 'zijn' zilverbek en hoopt dat de keurmeesters op het WK dat ook zijn.

Tommy voert z'n vogels (foto: Omroep Zeeland)

Met de paplepel

De liefde voor vogels is hem met de paplepel ingegoten. Zowel zijn opa als vader beoefenden deze sport en hij werd dus al op jonge leeftijd met dit 'virus' besmet. "Toen ik vijf jaar oud was heb ik tijdens een tentoonstelling met een loterij twee vogels gewonnen, dat was het begin." Hij wilde net zoals zijn vader en opa ook gaan kweken en niet veel later had hij al zo'n vijftig vogels. "Ik heb inmiddels al meer dan 75 verschillende soorten gekweekt en daar ben ik best trots op."

Hij is een paar jaar geleden verhuisd naar Westdorpe. "Ik was op zoek naar een geschikte ruimte voor m'n vogels en kwam via m'n werk dit huis tegen. "Het was liefde op 't eerste gezicht, niet alleen vanwege het huis, maar ook vanwege de schuur. Want die locatie was uitermate geschikt voor m'n vogels."

Wanneer ik bij m'n vogels ben, hoef ik niets te zeggen. Ik laat mijn gedachten de vrije loop. " Tommy van Overmeeren - makelaar en vogelkweker

Tommy is makelaar, een beroep waarbij je veel moet praten, de klanten vertellen over het huis dat ze misschien wel willen kopen. Zo veel als hij in z'n betaalde baan moet praten, zo stil is Tommy bij zijn vogels. Hij vindt het prettig om bij z'n vogels te zijn. "Wanneer ik bij m'n vogels ben, hoef ik niets te zeggen, en doe gewoon m'n ding. Ik geef ze voer en maak de hokken schoon. Het geeft me rust en ik kan m'n gedachten even de vrije loop laten."