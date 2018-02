'Ik ga weer voor de vroege vlucht'

Brian van Goethem in Parijs Roubaix 2017 (foto: OZ)

Doel van Van Goethem is hetzelfde als andere jaren: "De vroege vlucht. Ik moet realistisch zijn, tegen mannen als Greg van Avermaet kunnen we met de ploeg toch niet op. Dan is meezitten in de vroege vlucht het hoogst haalbare." Het parcours van de Omloop het Nieuwsblad is aangepast. De renners rijden de laatste 60 kilometer over het oude parcours van de Ronde van Vlaanderen, met de Muur van Geraardsbergen en de finish in Meerbeke.

Van Goethem hoopt in de koersen van een niveau lager resultaten neer te zetten. "Denk aan wedstrijden als Le Samyn, Nokere Koerse en Handzame Classic. Daar gaan we als ploeg niet voor de vroege vlucht, maar proberen we in de finale mooie dingen te laten zien."

Drie wedstrijden

Van Goethem rijdt normaal gesproken de dag na de Omloop het Nieuwsblad ook mee in Kuurne-Brussel-Kuurne. Dinsdag staat hij aan de start van de opening van het Waalse wielerseizoen, Le Samyn.

Spannend jaar

De wielrenner uit Philippine begint aan zijn vierde jaar bij Roompot-Nederlandse Loterij. Het is nog niet bekend of de ploeg volgend jaar nog bestaat, gesprekken daarover moeten nog worden gevoerd. "Het is heel simpel, als ik goede resultaten behaal, rijd ik me in de kijker. Maar druk ga ik me er niet om maken."

