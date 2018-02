Eis: 28 jaar voor IJzendijkenaar in Kasteelmoord

EIs: 28 jaar voor IJzendijkenaar (foto: Omroep Zeeland)

Kasteelheer Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in het West-Vlaamse Wingene. Toen zijn vrouw thuiskwam, trof ze een grote plas bloed in de hal en kogelhulzen aan. Er liep ook een bloedspoor naar de oprit, maar van haar man was geen spoor. Uiteindelijk duurde het meer dan twee weken voordat het lichaam in de buurt van het kasteel werd gevonden in een bos.

Hoofdverdachte André G. kreeg vandaag de eis voor de maximumstraf van 30 jaar te horen. Tussenpersoon Pierre S. kreeg een eis van 26 jaar van het Openbaar Ministerie.

Moordmakelaar

Evert de C. uit IJzendijke zou als 'moordmakelaar' hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. Uit telefoongegevens zou blijken dat hij tijdens de moord in de buurt was van het kasteel. De C. werd in de jaren na de moord meerdere keren opgepakt, maar werd steeds vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. In augustus 2013 werd hij alsnog gearresteerd.