Erik van den Dobbelsteen nieuwe directeur VVV Zeeland

Erik van den Dobbelsteen (35) is vanaf 1 april de nieuwe directeur van de VVV Zeeland. Hij is de opvolger van Patrick Polie die in het najaar zijn vertrek aankondigde.

Erik van den Dobbelsteen wordt de nieuwe directeur van VVV Zeeland (foto: Erik van den Dobbelsteen) Van den Dobbelsteen is op het moment directeur van de vestiging Goes bij accountantskantoor de Schipper Groep. Volgens de VVV deed hij daar veel nuttige ervaring op gebied van strategievorming. Bij de VVV Zeeland moet Van den Dobbelsteen leiding geven aan de verdere vernieuwing en ontwikkeling van de organisatie. De VVV wil zich in de toekomst nog meer digitaal manifesteren dan tot nu toe.