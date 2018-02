Schaatsen op natuurijs, gaat het er éindelijk weer van komen?

Schaatsen in Zeeland: jong geleerd, oud gedaan (foto: Andre Kuypers | Verzeeuwigd)

"Ja!" Weerman Jordi Bloem van Meteo Group durft het wel aan. "De verwachtingen zien er gunstig uit voor het schaatsen. Als we kijken naar de verwachte ijsdikte, dan zitten we eind volgende week op een ijsdikte van ruim tien centimeter. Dan kan je ook op echt natuurijs rijden", doelt Jordi op ondergespoten baantjes waarop waarschijnlijk al eerder kan worden geschaatst.

Enig voorbehoud is er volgens de weerman wel. "De ontwikkelingen mogen dan gunstig zijn, niks is zeker. Vanaf vijf dagen vooruit, wordt de verwachting altijd wat onzekerder. Maar als de modellen niet veranderen wordt het schaatsen in maart, bijzonder."

Hoe snel groeit ijs?

Een algemene regel is dat als het vijf graden onder nul is, het ijs in zes uur tijd, 1 centimeter groeit. Daarentegen spelen factoren als wind en diepte van het water een rol. Vanaf het weekend staat er een stevige wind, kracht 5 uit het oosten, wat de ijsgroei bemoeilijkt.

Ook toertochten?

Nou, dat is een ander verhaal. Schaatsbond KNSB hanteert voor tochten een minimum ijsdikte van 12 centimeter. Of dat er gaat komen, is nog maar de vraag. Maar schaatsen op natuurijs, dat gaat wel lukken.