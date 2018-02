Hoe historische stap Lilian Janse navolging krijgt in Amsterdam

Wat betekent Lilian Janse voor jou?

Ik denk dat ik een voorbeeld aan haar kan nemen. Zij heeft het vier jaar geleden goed opgepakt. Ze is heel goed omgegaan met alle media-aandacht en ze heeft zich enorm ingezet in de gemeenteraad. Dat heeft ze heel goed gedaan en daar kan ik alleen maar bewondering voor hebben.

Wat spreekt je aan in hoe zij zich manifesteert?

Ze werkt heel hard en heeft oog voor alle burgers in haar gemeente. Ze heeft haar principes vast weten te houden. In de politiek is het heel belangrijk dat je dicht bij jezelf blijft.

SGP-vrouwen op skeelers en als mosselprinses (foto: Omroep Zeeland)

De eerste SGP-vrouw zagen we in een legging over de boulevard skaten. En jij was in 2015 nog mosselprinses op de Havendagen in Zierikzee. Hoe zit dat?

De Havendagen zijn traditie in Zierikzee. Mijn vader is mosselvisser. Elk jaar is er een mosselprinses, dat is altijd een familielid van één van de vissers. Ik was dat in 2015, toen viel die eer mij te beurt.

Maar het beeld van SGP-vrouwen is: gekleed in het zwart, netjes en degelijk...

Ik denk dat we iets gevarieerder zijn dan mensen denken. Ik heb vandaag ook een gekleurd bloesje aan. We hoeven niet altijd allemaal in het zwart. En dat is ook in onze achterban echt niet breed het geval. Bij de SGP lopen heel veel verschillende type mensen rond. Je kunt ons echt niet over één kam scheren over hoe we eruit zien. Wat dat betreft zijn we net zoals andere mensen in Nederland.

Bij de SGP mochten lang geen vrouwen op de lijst. Daardoor hebben veel mensen het beeld van een vrouwonvriendelijke partij. Klopt dat?

Nee, dat klopt niet. Vrouwen zijn al heel lang op de achtergrond actief bij de SGP. Bij de SGP-jongeren is 49 procent vrouw. Dat zegt iets over de betrokkenheid van vrouwen. De mannen van de SGP zijn altijd heel galant. Ze houden de deur voor je open en dat soort dingen.

Paula Schot: Als je meedoet, kun je winnen (foto: Omroep Zeeland)

Nu mogen er wel vrouwen op de lijst bij de SGP. En de eerste twee vrouwelijke lijsttrekkers komen uit Zeeland. Hoe komt dat?

De SGP is in Zeeland opgericht en er zijn in het verleden wel meer veranderingen vanuit Zeeland doorgevoerd. Of dat er iets mee te maken heeft weet ik niet, maar het is wel opvallend. En er zijn nog acht gemeenten waar de SGP vrouwen op de lijst heeft staan en die komen ook niet allemaal uit Zeeland. Dus er hoeft niet per sé een link te zijn. Maar leuk is het wel.

Hoe is er gereageerd toen bekend werd dat jij lijsttrekker in Amsterdam bent?

Ik kreeg heel veel reacties van mensen die het geweldig vinden dat ik het in de hoofdstad ga proberen. Zo stuurde mijn kapper uit Zierikzee, die nu ook in Amsterdam woont, me een berichtje waarin stond: 'Dubbel mooi dat er een kans is dat er een Zeeuw in de Amsterdamse raad komt'. Gaaf dat zo mijn twee werelden samenkomen in één felicitatie.

Heeft partijleider Kees van der Staaij je ook gebeld?

Hij heeft mij een berichtje via whatsapp gestuurd. Hij wenste me vooral Gods zegen toe en wenste me succes met alles wat er op me af gaat komen. Dat voelt als steun en ik kan er alleen maar heel blij mee zijn dat hij de moeite heeft genomen om me een berichtje te sturen.

Paula Schot wil voor de SGP de gemeenteraad van Amsterdam in (foto: Omroep Zeeland)

Hoe is de steun bij de SGP in Amsterdam zelf?

Het bestuur heeft mij zelf gevraagd om me kandidaat te stellen. Ik vond dat van veel vertrouwen spreken en daarom heb ik ja gezegd. De leden hebben mij in meerderheid gekozen en dan ben je ineens lijsttrekker. Maar ik ben niet gekozen omdat ik een vrouw ben. De keuze viel op mij omdat ze het meeste vertrouwen in mij hebben.

Als jij het voor het zeggen zou hebben in Amsterdam, wat zou er dan veranderen?

De prostitutie zie ik het liefst uit het straatbeeld verdwijnen. Het is een wereld van criminaliteit en mensenhandel en dat is de afgelopen jaren niet minder geworden. Ik vind het nog steeds onbegrijpelijk dat we het in Nederland normaal zijn gaan vinden dat we vrouwen in de etalage zetten voor duizenden toeristen.

De SGP heeft zesduizend stemmen nodig voor een zetel in Amsterdam. Bij de Tweede Kamerverkiezingen kreeg de partij er in Amsterdam maar zeshonderd. Hoe groot is de kans dat het lukt?

In de politiek heb je altijd een kans. Als je meedoet, kun je winnen. Maar we zijn ook realistisch. We hebben veel stemmen nodig en daarvoor gaan we hard campagne voeren. En als het nu niet lukt, dan lukt het misschien over vier jaar.

Lilian Janse legt de eed af bij haar installatie als raadslid (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: