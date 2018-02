Deel dit artikel:











Scalda-student wint kookwedstrijd in India

Mitchell Bakker, student Zelfstandig werkend kok aan het Scalda College, heeft in Calcutta, India de eerste prijs gewonnen bij de internationale kookwedstrijd 'The International Chef and Mixoology Competition'. Zijn medestudenten Wendy Denaijere en Tamara de Pagter werden vierde.

Scalda-student Mitchell Bakker wint kookwedstrijd in India (foto: Scalda) De Zeeuwse kandidaten hadden tijdens de wedstrijd concurrentie van studenten uit onder meer Nepal, India en Singapore. In de jury zaten onder andere twee masterchefs uit India. Die waren beiden zeer onder de indruk van het werk van Mitchell. Hij ging er dan ook met de overwinning plus een cheque van 1.000 euro vandoor.