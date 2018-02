Katinka Polderman trapt verkiezingsmaand af

Katinka Polderman rijdt met haar stembus door de provincie (foto: Omroep Zeeland)

Op haar eigen wijze neemt Polderman de gemeentelijke politiek onder de loep en ontdekt ze wat er in de dertien Zeeuwse gemeenten speelt. Het programma De stembus is iedere werkdag vanaf 17.20 uur te zien op televisie.

Live-uitzendingen

Omroep Zeeland besteedt in de aanloop naar, tijdens en na afloop ruim aandacht aan de gemeenteraadsverkiezingen. Niet alleen binnen onze reguliere uitzendingen, maar ook in de vorm van extra programma's en online.

Vanaf 1 maart staat er iedere werkdag tussen 12.30 uur en 13.00 uur een Zeeuwse gemeente centraal in de radiorubriek De Zeeuwse Kamer. Er is ruimte voor debat en discussie over de lokale verkiezingsagenda. Luisteraars kunnen bellen, reageren en meepraten.

Op woensdagavond 21 maart laten we vanaf 22.00 uur in een rechtstreekse televisie-uitzending zien hoe Zeeland gestemd heeft. Op donderdag 22 maart is er vanaf 17.15 uur een live televisie-uitzending waarin winnaars en verliezers vertellen wat de verwachte gevolgen van de uitslag zijn.

Facebook

Nieuws rond de verkiezing is ook online te volgen. Like de Facebookpagina Zeeland Kiest om op de hoogte te blijven. Op de Facebookpagina worden acties, reacties, nieuwsberichten en verkiezingsnieuwtjes geplaatst.